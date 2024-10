Omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Scotto (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Papà Vincenzo aspettava questo momento da 35 anni, da quando il 5 agosto del 1989 i sicari di Cosa nostra uccisero il figlio poliziotto, Nino Agostino, e la moglie Ida Castelluccio, incinta di 4 mesi. Lo ripeteva sempre: "Solo quando sarà fatta giustizia, mi taglierò la barba". Ma non ha fatto in tempo. Omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Scotto L'Identità. Lidentita.it - Omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Scotto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Papà Vincenzo aspettava questo momento da 35 anni, da quando il 5 agosto del 1989 i sicari di Cosa nostra uccisero il figlio, Nino, e la moglie Ida Castelluccio, incinta di 4 mesi. Lo ripeteva sempre: "Solo quando sarà fatta giustizia, mi taglierò la barba". Ma non ha fatto in tempo.per ilL'Identità.

Omicidio poliziotto Agostino - ergastolo per il boss Scotto - Tutte le traiettorie probatorie ci portano a Scotto”. Ma non ha fatto in tempo. Era entrato in contatto con il giudice Giovanni Falcone - avendo fatto servizio di protezione per l'estremista Alberto Volo, al tempo sentito da Falcone - e “aveva cercato di raccogliere informazioni sull'attentato ... (Liberoquotidiano.it)

Omicidio poliziotto Nino Agostino - condanna all’ergastolo per Gaetano Scotto - (Adnkronos) – Condanna all'ergastolo per Gaetano Scotto accusato dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino ucciso con la moglie Ida Castelluccio… L'articolo Omicidio poliziotto Nino Agostino, condanna all’ergastolo per Gaetano Scotto proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Omicidio poliziotto Nino Agostino - condanna all’ergastolo per Gaetano Scotto - (Adnkronos) – Condanna all'ergastolo per Gaetano Scotto accusato dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino ucciso con la moglie Ida Castelluccio il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ... (Webmagazine24.it)