Omicidio a Gravina, marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la strangola a mani nude, aveva tentato di uccidere il figlio 15 anni fa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 65enne Giuseppe Lacarpia, arrestato a Gravina di Puglia, avrebbe dato fuoco alla moglie, la 60enne Maria Arcangela Turturo, in auto per poi strangolarla a mani nude. La donna ricoperta di ustioni sarebbe riuscita ad uscire dal veicolo in fiamme per scappare ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e uccisa. Ilgiornaleditalia.it - Omicidio a Gravina, marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la strangola a mani nude, aveva tentato di uccidere il figlio 15 anni fa Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 65enne Giuseppe Lacarpia, arrestato adi Puglia, avrebbe dato, la 60enne Maria Arcangela Turturo, inper poirla a. La donna ricoperta di ustioni sarebbe riuscita ad uscire dal veicolo in fiamme per scappare ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e uccisa.

