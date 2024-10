Omicidio a Gravina in Puglia, Giuseppe Lacarpia dà fuoco alla moglie Maria Turturo, poi la uccide. L'aggressione ripresa in un video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima ha tentato di ucciderla dandole fuoco e poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia, uccisa dal marito, arrestato nella serata di ieri Ilmattino.it - Omicidio a Gravina in Puglia, Giuseppe Lacarpia dà fuoco alla moglie Maria Turturo, poi la uccide. L'aggressione ripresa in un video Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima ha tentato dirla dandolee poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne didi, uccisa dal marito, arrestato nella serata di ieri

Femminicidio a Gravina in Puglia - dà fuoco all’auto della moglie poi la uccide a mani nude - L’uomo avrebbe dato fuoco all’auto della moglie, che è riuscita a fuggire dal veicolo in fiamme, per poi ucciderla a mani nude. La 60enne dopo essere stata trasporta d’urgenza in ospedale sarebbe riuscita a confidare alla figlia quanto successo prima di morire: «Mi voleva uccidere, ha dato fuoco ... (Lettera43.it)

Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude. 15 anni fa tentò di uccidere il figlio : orrore a Gravina di Puglia - E c’era una squadra dei vigili del fuoco che stava spegnendo l’incendio; e il personale sanitario del 118 che stava prestando i primi soccorsi. Sulla strada di campagna c’era anche Lacarpia, marito della donna, che nella immediatezza ha riferito ai poliziotti di avere perso il controllo dell’auto, ... (Secoloditalia.it)

Gravina di Puglia - dà fuoco alla moglie poi la uccide a mani nude sfondandole il petto - L’auto in fiamme Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo ha appiccato il fuoco alla propria autovettura dentro la quale c'era la moglie che è però riuscita a fuggire dall'automobile con ustioni parziali sul corpo. E’ stata brutalmente uccisa dal marito che le ha sfondato il petto dopo ... (Quotidiano.net)