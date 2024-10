Occhio al braccio quando si misura la pressione, l’errore da non fare (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come mettere il braccio quando si misura la pressione? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensione quando l'ipertensione non c'è. A mettere in guardia medici e pazienti è un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins Medicine Sbircialanotizia.it - Occhio al braccio quando si misura la pressione, l’errore da non fare Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come mettere ilsila? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensionel'ipertensione non c'è. A mettere in guardia medici e pazienti è un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins Medicine

Occhio al braccio quando si misura la pressione - l'errore da non fare - A . Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Come mettere il braccio quando si misura la pressione? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensione quando l'ipertensione ... (Ilgiornaleditalia.it)

Occhio al braccio quando si misura la pressione - l'errore da non fare - Abbastanza per fare la differenza tra un referto di 'normoteso' e uno di 'iperteso'. La ricerca è stata condotta su 133 adulti dai 18 agli 80 anni, seguendo tutte le raccomandazioni per una misurazione 'doc' della pressione, fatta eccezione per le diverse posizioni del braccio. Le ultime linee ... (Iltempo.it)

Occhio al braccio quando si misura la pressione - l’errore da non fare - A mettere in guardia medici e pazienti è un gruppo di ricercatori della Johns […]. (Adnkronos) – Come mettere il braccio quando si misura la pressione? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far ... (Periodicodaily.com)