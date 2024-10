Occhio al braccio quando si misura la pressione, ecco l’errore da non fare (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Come mettere il braccio quando si misura la pressione? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensione quando l'ipertensione non c'è. A mettere in guardia medici e pazienti è un gruppo di ricercatori della Johns L'articolo Occhio al braccio quando si misura la pressione, ecco l’errore da non fare proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Come mettere ilsila? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensionel'ipertensione non c'è. A mettere in guardia medici e pazienti è un gruppo di ricercatori della Johns L'articoloalsilada nonproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

