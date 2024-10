Occhio al braccio quando si misura la pressione, ecco l’errore da non fare (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo studio: tenerlo nella posizione sbagliata può falsare i risultati portando a false diagnosi di ipertensione Come mettere il braccio quando si misura la pressione? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensione quando l'ipertensione non c'è. Sbircialanotizia.it - Occhio al braccio quando si misura la pressione, ecco l’errore da non fare Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo studio: tenerlo nella posizione sbagliata può falsare i risultati portando a false diagnosi di ipertensione Come mettere ilsila? Va rigorosamente appoggiato sopra un tavolo, perché tenerlo in grembo o peggio ancora penzoloni può falsare i risultati al punto da far diagnosticare (e curare) un'ipertensionel'ipertensione non c'è.

