Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per scoperta ' interruttori dei geni'

Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2024 è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". I microRna sono piccole molecole che - come è stato spieg

Si tratta del meccanismo attraverso cui a partire dallo stesso patrimonio di informazioni genetiche la singola cellula seleziona ed esegue solo le istruzioni che le servono per svilupparsi in base alla sua funzione. Il loro merito è quello di aver scoperto un nuovo tipo di RNA,

Il premio Nobel per la Medicina 2024 è stato vinto da Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Lo ha annunciato l'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso

Com'è possibile? La risposta sta nella regolazione precisa dell'attività genica in modo che solo il set corretto di geni sia attivo in ogni tipo di cellula specifico. Hanno scoperto i microRNA, una nuova classe di minuscole molecole di RNA che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genica.