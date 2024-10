Inter-news.it - Neeskens è morto: il mondo del calcio piange la leggenda dell’Olanda

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildelè in lutto di fronte alla terribile notizia della prematura scomparsa di Johan. La Nazionale Olandese saluta ladegli anni ’70. SCOMPARSO – Risale a pochi minuti fa una terribile notizia che ha colpito ildel: Johanall’età di 73 anni.della Nazionale Olandese, con la quale conquistò due medaglie d’argento ai Mondiali del 1974 e 1978 e una di bronzo all’Europeo del 1976, anni in cuivestì le rinomate maglie di Barcellona ed Ajax. A lanciare la notizia della scomparsa è stata la Federolandese, che ha aggiunto alcuni dettagli sulle circostanze della morte: l’ex calciatore in questo periodo si trovava in Algeria per seguire il progetto World Coaches della KNVB.