Napoli, esplode power bank in classe: 7 studenti intossicati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’esplosione di una power bank ha causato il ricovero di sette studenti in una scuola superiore di Napoli. L’incidente è avvenuto venerdì 4 ottobre 2024 presso il Liceo Statale “Elio Vittorini”, nel quartiere Arenella. Napoli, esplode power bank in classe: 7 studenti intossicati Due studenti hanno riportato intossicazioni più gravi e sono stati portati al L'articolo Napoli, esplode power bank in classe: 7 studenti intossicati Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un’esplosione di unaha causato il ricovero di settein una scuola superiore di. L’incidente è avvenuto venerdì 4 ottobre 2024 presso il Liceo Statale “Elio Vittorini”, nel quartiere Arenella.in: 7Duehanno riportato intossicazioni più gravi e sono stati portati al L'articoloin: 7Teleclubitalia.

Teleclubitalia.it - Napoli, esplode power bank in classe: 7 studenti intossicati

Paura in una scuola a Napoli, esplode il power bank di un’alunna all’interno dello zaino: sette intossicati, due ricoverati in ospedale - L'episodio è avvenuto lo scorso venerdì in un'aula dell'istituto scolastico. L'articolo Paura in una scuola a Napoli, esplode il power bank di un’alunna all’interno dello zaino: sette intossicati, due ricoverati in ospedale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Momenti di paura ... (Leggi la notizia)

Napoli, esplode power bank del cellulare a scuola: 7 studenti intossicati, 2 al pronto soccorso - L'episodio al Liceo Statale Vittorini dell'Arenella. Il powerbank è esploso, incendiando uno zainetto. Sul posto il 118. La preside a Fanpage.it: "Nessun ferito grave"Continua a leggere . (Leggi la notizia)