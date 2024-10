Brindisireport.it - Multiservizi: salva l'incontro Marchionna - Morelli, si cerca nuovo amministratore

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) BRINDISI – L’fra il sindacoe l’dimissionario della Brindisi, Gianvito, non è avvenuto. Il faccia a faccia, previsto per la giornata di oggi (lunedì 7 ottobre), “non ha avuto luogo per pregressi impegni professionali dello stesso (