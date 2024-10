Motociclismo, Lorenzo Dalla Porta trionfa a Misano in Coppa Italia Velocità (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 - Lorenzo Dalla Porta si è rivelato il più veloce di tutti, nella gara disputata ieri a Misano sul tracciato intitolato all'indimenticato Marco Simoncelli. E' il verdetto della “Coppa Italia Velocità 2024” di Motociclismo, che nelle scorse ore ha visto trionfare nella categoria “Dunlop 600” proprio il pilota di Montemurlo. Lorenzo ha preso parte alla corsa sotto le insegne dell'Atomico Racing Team, trovando subito confidenza con la Ducati V2 e chiudendo così un fine settimana da incorniciare. E “caricandosi” ulteriormente per l'ultimo scorcio stagionale che potrebbe tornare a regalargli un titolo mondiale a cinque anni Dalla vittoria in Moto3. Sport.quotidiano.net - Motociclismo, Lorenzo Dalla Porta trionfa a Misano in Coppa Italia Velocità Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 -si è rivelato il più veloce di tutti, nella gara disputata ieri asul tracciato intitolato all'indimenticato Marco Simoncelli. E' il verdetto della “2024” di, che nelle scorse ore ha vistore nella categoria “Dunlop 600” proprio il pilota di Montemurlo.ha preso parte alla corsa sotto le insegne dell'Atomico Racing Team, trovando subito confidenza con la Ducati V2 e chiudendo così un fine settimana da incorniciare. E “caricandosi” ulteriormente per l'ultimo scorcio stagionale che potrebbe tornare a regalargli un titolo mondiale a cinque annivittoria in Moto3.

