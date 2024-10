Mo | Smotrich ricorda il 7 10 ' ci sono molte cose per cui chiedere scusa'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - "Ciper cui". Lo ha detto a Ynet News il ministro delle Finanze israeliano Bezalelesprimendo rammarico per l'attacco di Hamas del 7 ottobre. "Lo Stato di Israele che tutti amiamo e apprezziamo non è stato lì per decine di ore per molti dei suoi cittadini che sinascosti nei rifugi, negli armadi e nelle soffitte", ha affermato. "Siamo nei dieci giorni del pentimento. Pentirsi significa correggere leche non abbiamo fatto abbastanza bene", ha aggiunto, riferendosi al periodo che precede lo Yom Kippur, il Giorno dell'Espiazione ebraico. Le parole diarrivano dopo il lungo post su X di ieri in cui ha scritto "attenzione al peccato di arroganza" e ha notato "il fallimento del 7 ottobre a causa della nostra arroganza".