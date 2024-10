Liberoquotidiano.it - Mo: Milani (Fdi) ricorda 7/10, 'soluzione due Stati e diplomazia per risolvere conflitto'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Un anno dall'attentato al kibbutz e basi militari nei dintorni della Striscia di Gaza ad opera di Hamas che costò la vita a 850 civili israeliani, oltre a più di duecento militari, ed il rapimento di circa 250 persone di cui 30 bambini portati come ostaggi nella Striscia. Di questi ostaggi ancora oggi 100 sono nelle mani di Hamas. Assistiamo ogni giorno ad un'escalation delche da israelo-palestinese si sta estendendo al Libano e a tutta l'area con uno scontro diretto con l'Iran. Così come assistiamo ad un rigurgito antisemita, soprattutto nelle frange dell'estrema sinistra, come abbiamo visto da ultimo anche sabato al corteo di Roma, e su questo resta la nostra ferma condanna.