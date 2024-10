Mo: Faraone, '7 ottobre è spartiacque politico e morale' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La data del 7 ottobre non evoca solo un ricordo atroce, rappresenta anche uno spartiacque morale e politico". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "E' il giorno in cui l'antisemitismo omicida conosciuto nel secolo scorso ha rialzato la testa ed è tornato per dichiarare guerra a Israele e al suo diritto di esistere. Chi ha a cuore la democrazia non può che stare dalla parte di Israele. Ed è lì che troverete anche noi. Perché, anche se mascherato da pacifismo, l'antisemitismo rimane una schifezza. La pace dei figli di Abramo è l'unica strada possibile". "L'escalation bellica non risolverà nulla, lascerà ancora tante vittime civili sul campo ed esaspererà senza risolvere le ragioni del conflitto. La violenza di questo anno deve lasciare spazio alla diplomazia, due popoli e due Stati l'unica strada possibile", conclude. Liberoquotidiano.it - Mo: Faraone, '7 ottobre è spartiacque politico e morale' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La data del 7non evoca solo un ricordo atroce, rappresenta anche uno". Lo dice Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "E' il giorno in cui l'antisemitismo omicida conosciuto nel secolo scorso ha rialzato la testa ed è tornato per dichiarare guerra a Israele e al suo diritto di esistere. Chi ha a cuore la democrazia non può che stare dalla parte di Israele. Ed è lì che troverete anche noi. Perché, anche se mascherato da pacifismo, l'antisemitismo rimane una schifezza. La pace dei figli di Abramo è l'unica strada possibile". "L'escalation bellica non risolverà nulla, lascerà ancora tante vittime civili sul campo ed esaspererà senza risolvere le ragioni del conflitto. La violenza di questo anno deve lasciare spazio alla diplomazia, due popoli e due Stati l'unica strada possibile", conclude.

