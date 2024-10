Mo | Biden celebra il 7 10 con l' accensione delle candele dello yahrzeit alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Washington, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente americano Joee la first lady Jillparteciperanno, affiancati da un rabbino, a una cerimonia diin occasioneperre il primo anniversario del 7 ottobre. Lo ha reso noto la presidenza Usa. Secondo quanto comunicato, la vicepresidente Kamala Harris e il marito Doug Emhoff celebreranno l'anniversario dell'attacco di Hamas piantando un albero commemorativo nel terreno della residenza del vicepresidente in onorevittime e pronunciando un discorso. Le famiglie degli ostaggi americani non parteciperanno all'evento commemorativo