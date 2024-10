Marta Maccarone di Bucchianico trionfa al Prix Clara Italia premiata a Roma

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un prestigioso concorso letterario, il2023/2024, dedicato ai ragazzi fra i 13 e i 18 anni, nato in Francia nel 2006 per volontà di Bernard Spitz e istituito in memoria di sua figlia Clara, morta improvvisamente per una malattia cardiaca all’età di 13 anni, ha avuto tra i suoi