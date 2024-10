Maneskin, fan in ansia da separazione dopo l’intervista di Damiano da Fazio: «Cosa vuol dire amici come prima»? (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Coi Maneskin amici come prima, è un Erasmus» è bastata questa risposta di Damiano David, ieri ospite nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, per far tribolare il mondo della musica italiana, in particolare naturalmente i fan della band romana che negli ultimi tre anni, dopo la vittoria al Festival di Sanremo e soprattutto quella all’Eurovision Song Contest, ha conquistato il mondo intero. Eppure l’argomento sembrava ormai chiuso: nessuno scioglimento, solo una del tutto normale necessità artistica di Damiano di sviluppare un lato della propria natura di cantautore diversa da quella di frontman di una rock band. Non a caso l’esordio è avvenuto con Silverlines, una (ottima) ballad prodotta da quel genietto pop di Labrinth. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Coi, è un Erasmus» è bastata questa risposta diDavid, ieri ospite nellapuntata della nuova stagione di Che tempo che fa, per far tribolare il mondo della musica italiana, in particolare naturalmente i fan della band romana che negli ultimi tre anni,la vittoria al Festival di Sanremo e soprattutto quella all’Eurovision Song Contest, ha conquistato il mondo intero. Eppure l’argomento sembrava ormai chiuso: nessuno scioglimento, solo una del tutto normale necessità artistica didi sviluppare un lato della propria natura di cantautore diversa da quella di frontman di una rock band. Non a caso l’esordio è avvenuto con Silverlines, una (ottima) ballad prodotta da quel genietto pop di Labrinth.

