Maltempo, martedì scuole superiori chiuse a Bergamo, Val Seriana, Val Brembana e Valle Imagna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergamo. Maltempo, scuole superiori chiuse a Bergamo e nelle valli. Scatta l’allerta Maltempo per domani, martedì 8 ottobre, e anche gli istituti scolastici corrono ai ripari. Molte infatti resteranno chiuse per evitare a migliaia di studenti di dover affrontare il tragitto casa-scuola e viceversa in una giornata per la Protezione civile a lanciare l’allerta rossa su tutta la provincia di Bergamo tra la mattina e il pomeriggio, con piogge che potrebbero raggiungere anche i 120 millimetri. La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha disposto per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di Bergamo. Bergamonews.it - Maltempo, martedì scuole superiori chiuse a Bergamo, Val Seriana, Val Brembana e Valle Imagna Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)e nelle valli. Scatta l’allertaper domani,8 ottobre, e anche gli istituti scolastici corrono ai ripari. Molte infatti resterannoper evitare a migliaia di studenti di dover affrontare il tragitto casa-scuola e viceversa in una giornata per la Protezione civile a lanciare l’allerta rossa su tutta la provincia ditra la mattina e il pomeriggio, con piogge che potrebbero raggiungere anche i 120 millimetri. La sindaca diElena Carnevali ha disposto per la giornata di domani,8 ottobre, la sospensione dell’attività didattica di tutte lesecondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di

