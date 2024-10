M.O, Papa:su pace vergognosa incapacità (Di lunedì 7 ottobre 2024) 13.00 "Un anno fa è divampata la miccia dell' odio;non si è spenta,ma è deflagrata in una spirale di violenza,nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e mettere fine alla tragedia della guerra". Così il Papa nella Lettera ai cattolici del Medio Oriente. "Il sangue scorre,come le lacrime; la rabbia aumenta insieme alla voglia di vendetta mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo, pace","la guerra è una sconfitta, la violenza non porta pace". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 13.00 "Un anno fa è divampata la miccia dell' odio;non si è spenta,ma è deflagrata in una spirale di violenza,nelladella comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e mettere fine alla tragedia della guerra". Così ilnella Lettera ai cattolici del Medio Oriente. "Il sangue scorre,come le lacrime; la rabbia aumenta insieme alla voglia di vendetta mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo,","la guerra è una sconfitta, la violenza non porta".

