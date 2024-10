Lutto per Veronica Gentili. L’abbraccio delle redazioni de Il Fatto Quotidiano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli amici del Fatto Quotidiano si stringono a Veronica Gentili, ai suoi fratelli e famigliari per la scomparsa del caro papà Giuseppe. Il funerale verrà celebrato a Roma nella Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) in Piazza del Popolo, alle ore 15 di mercoledì 9 ottobre. L'articolo Lutto per Veronica Gentili. L’abbraccio delle redazioni de Il Fatto Quotidiano proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Veronica Gentili. L’abbraccio delle redazioni de Il Fatto Quotidiano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli amici delsi stringono a, ai suoi fratelli e famigliari per la scomparsa del caro papà Giuseppe. Il funerale verrà celebrato a Roma nella Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) in Piazza del Popolo, alle ore 15 di mercoledì 9 ottobre. L'articoloperde Ilproviene da Il

Lutto per Veronica Gentili - le parole sul padre : “Mi è sempre stato accanto nei momenti difficili” - Continua a leggere . La conduttrice, ospite a Verissimo lo scorso marzo, aveva parlato del suo rapporto con lui: "Il suo supporto è stato sempre prezioso, la sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato grande solidità". La notizia della scomparsa del padre di Veronica Gentili è ... (Fanpage.it)

Lutto a ‘Le Iene’ - Veronica Gentili non è in diretta : è morto suo padre - Ti vogliamo bene”. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare”. Poi il messaggio diretto proprio a Gentili: “Tutta la famiglia de ‘Le Iene’ ti abbraccia forte, Vero, e ti ... (Dailyshowmagazine.com)

Lutto a ‘Le Iene’ - Veronica Gentili non è in diretta : è morto suo padre - L'annuncio da parte dei colleghi nel corso del programma Lutto nella redazione de 'Le Iene': la conduttrice Veronica Gentili ha scoperto proprio durante le prove del programma di Italia 1 che suo padre è morto. "Anche stasera - […]. A raccontarlo è stato Max Angioni, spiegando l'assenza - per la ... (Sbircialanotizia.it)