Parmatoday.it - Lorenzo muore a 23 anni nello schianto in moto: "Grande gentilezza ed educazione"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 23enneCasali si è schiantato con la suacontro il muro di un'abitazione a Bore ed è morto durante il trasporto con l'elisoccorso in ospedale. La tragedia è avvenuta verso le ore 19 do domenica 6 ottobre nella centrale via Roma a Bore, sull'Appennino Parmense. Per cause in corso