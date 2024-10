Lo stato finanziario del Comune di Vibo all’esame del Mef

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi è passato un po’ in secondo piano ma inevitabilmente rappresenta ancora oggi il principale spauracchio per la politica e soprattutto per i contribuente: i difficili equilibri di bilancio, infatti, al di là dei progressi compiuti negli ultimi anni, restano il rompicapo dell’amministrazione comunale. D’altronde, è ben noto che, il fatto che ildiabbia aderito in (Feedpress.me)