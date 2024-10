LIVE – Crotone-Avellino 0-2 al 50?, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di lunedì 7 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Crotone-Avellino, match valido per l’ottava giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Inizio di campionato sotto tono per entrambe le formazioni, che non hanno espresso un buon LIVEllo di calcio e in classifica ricoprono posizioni al di sotto delle loro possibilità, nella parte destra con soli 7 punti. Tempo per recuperare c’è, gli irpini si sono sbloccati nell’ultimo turno contro il Foggia, trovando la prima vittoria stagionale, mentre i pitagorici sono reduci dal pareggio 3-3 sul campo della capolista Picerno. L’incontro è in programma nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Crotone-Avellino 0-1 (45’+6 e 50? Sounas) 54? – Patierno va vicino allo 0-3 in contropiede, Crotone che traballa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per l’ottava giornata del girone B di. Inizio di campionato sotto tono per entrambe le formazioni, che non hanno espresso un buonllo di calcio e in classifica ricoprono posizioni al di sotto delle loro possibilità, nella parte destra con soli 7 punti. Tempo per recuperare c’è, gli irpini si sono sbloccati nell’ultimo turno contro il Foggia, trovando la prima vittoria stagionale, mentre i pitagorici sono reduci dal pareggio 3-3 sul campo della capolista Picerno. L’incontro è in programma nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH0-1 (45’+6 e 50? Sounas) 54? – Patierno va vicino allo 0-3 in contropiede,che traballa.

LIVE – Crotone-Avellino 0-1 al 45? - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 23? – Calcio d’angolo per l’Avellino. Dentro Armini. 15? – Brutta botta contro i cartelloni pubblicitari per Giron, riprende ora il gioco con Giron in campo. 1? – Si parte, primo possesso per il Crotone. The post LIVE – Crotone-Avellino 0-1 al 45?, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on ... (Sportface.it)

LIVE – Crotone-Avellino 0-0 al 35? - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Tempo per recuperare c’è, gli irpini si sono sbloccati nell’ultimo turno contro il Foggia, trovando la prima vittoria stagionale, mentre i pitagorici sono reduci dal pareggio 3-3 sul campo della capolista Picerno. 27? – Angolo per il Crotone conquistato da Silva. La diretta testuale di ... (Sportface.it)

LIVE – Crotone-Avellino 0-0 al 25? - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 5? – Grande chiusura di Frascatore, che anticipa Silva su un cross dalla sinistra di Vitale. Inizio di campionato sotto tono per entrambe le formazioni, che non hanno espresso un buon livello di calcio e in classifica ricoprono posizioni al di sotto delle loro possibilità, nella parte destra con ... (Sportface.it)