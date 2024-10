Pordenonetoday.it - L’Italian Baja torna nel calendario della Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una bella sorpresa per gli amanti delle quattro ruote. L'Italian, l'evento che da più di trenta edizioni si svolge nel Pordenonese, entrerà a far parte del prossimodel Campionato del2025.La decisione è arrivata lo scorso 2 ottobre dal Consiglio Mondiale per lo Sport