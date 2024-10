Lionel Messi ha aggiunto l'iconico Rolex Daytona alla sua collezione di orologi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel 2023 Rolex ha aggiornato il suo cronografo di punta con modifiche minime che solo un appassionato come Lionel Messi può apprezzare appieno. Alcuni aggiornamenti includono anelli più sottili intorno ai contatori del cronografo e indici più piccoli. Come abbiamo scoperto nel corso degli anni, Lionel Messi appartiene alla schiera dei collezionisti fissati di orologi: il capitano dell'Inter Miami FC è stato avvistato con uno Yacht-Master in oro rosa, un Oyster Perpetual dal quadrante giallo, un Submariner tempestato di gemme e altri esemplari del genere. Ma non importa quanto sia ricca la sua collezione: non sarebbe completa senza l'iconico Rolex Daytona. Lanciato nel 2023, in occasione del 60° anniversario della nascita del modello nel 1963, il Cosmograph Daytona ref. 126500LN di Messi è il moderno Daytona in acciaio. Gqitalia.it - Lionel Messi ha aggiunto l'iconico Rolex Daytona alla sua collezione di orologi Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel 2023ha aggiornato il suo cronografo di punta con modifiche minime che solo un appassionato comepuò apprezzare appieno. Alcuni aggiornamenti includono anelli più sottili intorno ai contatori del cronografo e indici più piccoli. Come abbiamo scoperto nel corso degli anni,appartieneschiera dei collezionisti fissati di: il capitano dell'Inter Miami FC è stato avvistato con uno Yacht-Master in oro rosa, un Oyster Perpetual dal quadrante giallo, un Submariner tempestato di gemme e altri esemplari del genere. Ma non importa quanto sia ricca la sua: non sarebbe completa senza l'. Lanciato nel 2023, in occasione del 60° anniversario della nascita del modello nel 1963, il Cosmographref. 126500LN diè il modernoin acciaio.

Cristiano Ronaldo non è più interessato a battagliare con Lionel Messi per il titolo di “migliore al mondo” - twitter. ?? ?????. “Sono abituato a battere i record e non li cerco più. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha accumulato una serie di riconoscimenti personali e punti di riferimento nel corso della sua lunga e illustre carriera, in particolare quando ha combattuto con Lionel Messi per ... (Justcalcio.com)

Cristiano Ronaldo re dei social : “Abbiamo fatto la storia”. E Lionel Messi diventa virale con l’IA - Festeggia il suo, ennesimo, successo. “Dalle strade di Madeira ai palchi più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora 1 miliardo di noi siamo uniti”, scrive entusiasta suo profilo ufficiale. “Grazie per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per ... (Dayitalianews.com)

Pallone d’Oro 2024 - Biasin PROVOCA : «Resta da capire come lo faranno VINCERE a Lionel MESSI» - Pallone d’Oro 2024, Biasin PUNGE: «Resta da capire come lo faranno vincere a Lionel Messi». La lista interessa da vicino l’Inter, con l’inserimento meritato di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Sul suo profilo ufficiale […]. Le dichiarazioni sui social Il celebre giornalista di fede interista, ... (Calcionews24.com)