Libri Gli occhi del Male | il primo libro di Max Proietti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Da Martedì 22 ottobre sarà disponibile in tutte le librerie “Glidel” ildi Max, giovane fenomeno del true crime da migliaia di followers sul web tra i più amati e seguiti in Italia e non solo dagli appassionati del genere. Ilin uscita per Electa Young, già disponibile in preorder in tutti gli store digitali, ci guida con una semplicità disarmante nel mondo delcon la M maiuscola, aiutandoci a capire perché è in grado di ammaliare così tanto le nostre società. Laureato in Scienze e tecniche psicologiche grazie al suo background da psicologo, Max in “Glidel” riesce ad accompagnare il pubblico e i lettori di qualsiasi età, in una visita alla galleria degli orrori.