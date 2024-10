Le Volta Pagina lasciano Reazione a Catena dopo 31 puntate | Decisione personale

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Rosa, Anna Laura e Antonella, conosciute dal pubblico Rai 1 con il soprannome «Le» hanno lasciato il programma31consecutive. Le campionesse del game show serale condotto da Pino Insegno sono rimaste imbattute e hanno vinto in 15 occasioni, portandosi a casa un bottino superiore ai 300mila euro. Non senza polemiche, almeno sui social, dove alcuni utenti da giorni martellavano con messaggi di protesta per la facilità con cui riuscivano a difendere il montepremi e vincerlo nell’ultimo round. Ora che il trio ha deciso di ritirarsi però non mancano i messaggi di affetto, sempre sui social, e c’è chi rimprovera ai detrattori di averle criticate troppo, magari spingendole ad abbandonare il programma.