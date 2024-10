Lanazione.it - Le più programmate della settimana su Radio Incontro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa 7 ottobre 2024- Le hit del momento,dal 30 settembre al 5 ottobre, nella playlist curata da Luca Demar. 1. Paola & Chiara – “ Il linguaggio del corpo” Quando un duo incontra una splendida performer possono nascere successi come questo. Il linguaggio del corpo ci fa scoprire che dobbiamo amarci ed essere inclusivi gli uni verso gli altri. 2. “We pray” – Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini I Coldplay stanno per tornare con un nuovo album, Moon Music, che uscirà il 4 ottobre. Nell’attesa, lo scorso 23 agosto è arrivato anche il secondo estratto dal nuovo disco. In We Pray, ai Coldplay si uniscono altri quattro artisti per cantare di pace e serenità, un mondo più giusto per tutti di cui la canzone si fa preghiera. 3. “Ragni” – Tananai Tananai torna con un successo dal sapore del tutto autunnale.