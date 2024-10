Quotidiano.net - L'archivio di Camilleri è digitale, esaudito il suo desiderio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In attesa di celebrare nel 2025 il centenario dalla nascita, l'Associazione Fondo Andrea- grazie al lavoro della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio - sta completando la digitalizzazione dell'dello scrittore che da oggi diventa consultabile attraverso una piattaforma online organizzata in diverse sezioni: gli scritti editi e inediti (poesie e racconti, ma anche saggi, articoli, presentazioni, relazioni e interventi pubblici di varia natura); le regie teatrali a partire dai primi anni '50 e i saggi delle sue classi di regia all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico negli anni '70 e '80; il lavoro in Rai come regista di prosa radiofonica e come delegato alla produzione; la corrispondenza e una cospicua mole di rassegna stampa sulla sua opera e attività pubblicistica. Sono presenti inoltre fotografie e audiovisivi.