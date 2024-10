La psicoterapeuta Letizia Girolami trovata morta in un campo a Foiano della Chiana, fermato l'ex fidanzato della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarebbe l’ex fidanzato della figlia, la persona fermata per la morte di Letizia Girolami. La 72enne è stata trovata senza vita in un campo, a Foiano della Chiana nell’Aretino, con una ferita alla testa che agli inquirenti è apparsa subito compatibile con un’azione violenta. La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva in un casolare di Foiano della Chiana con il marito. E' stato Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarebbe l’ex, la persona fermata per la morte di. La 72enne è statasenza vita in un, anell’Aretino, con una ferita alla testa che agli inquirenti è apparsa subito compatibile con un’azione violenta. La donna,e psicologa spirituale, risiedeva in un casolare dicon il marito. E' stato

