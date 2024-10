Tpi.it - La festa di nozze degli amici e il malore al ristorante, Sammy Basso è morto tra le braccia della madre: “Mi manca il respiro”

(Di lunedì 7 ottobre 2024)tra le: “Miil, il 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce, ètra le. È quanto scrive il CorriereSera che ripercorre gli ultimi istanti di vita di. Il 28enne si trovava neldi villa Razzolini Loredan ad Asolo, in provincia di Treviso, per festeggiare il matrimonio di una coppia di. “Verso le 23 ha detto ad alcunidi non sentirsi bene” hanno raccontato alcuni testimoni. “Miil” avrebbe affermato, che poi è uscito all’esterno per prendere un po’ d’aria. Il giovane ha camminato per un po’ nel giardinovilla ed ha imboccato il vialetto che porta alla strada: è proprio lì che ha accusato ilfatale.