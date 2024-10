Joker: Folie à Deux è davvero il peggior cinecomic di tutti i tempi? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga sta deludendo le aspettative, soprattutto rispetto al primo film Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga sta deludendo le aspettative, soprattutto rispetto al primo film

Wired.it - Joker: Folie à Deux è davvero il peggior cinecomic di tutti i tempi?

Joker: Folie à Deux, debutto flop da 40 milioni negli USA, incassa tre volte meno del primo film - 102 sale, e una media per sala di 9. 40 milioni sarebbero una cifra notevole per tanti titoli, ma non per Joker: Folie à Deux. Soprattutto dopo l'exploit da record del precedente capitolo firmato da Todd Phillips, che aveva sfiorato i 100 milioni di incasso nel primo weekend. Le critiche piovute ... (Leggi la notizia)

Joker: Folie à Deux, James Gunn: "DC Studios non ha niente a che fare col film" - Tuttavia, …. Il regista ha risposto a quei fan che si chiedevano il motivo per cui all'inizio della pellicola non compare il celebre logo dello studio Il pesante flop al box-office di Joker: Folie à Deux potrebbe sembrare un'altra grossa battuta d'arresto per la reputazione dei nuovi DC Studios nei ... (Leggi la notizia)

Francis Ford Coppola su Joker: Folie à Deux e Todd Phillips: “E’ un passo avanti al pubblico” - Il controverso sequel ha esordito in sala ben al di sotto delle aspettative dopo essere diventato il primo film di fumetti della storia a ricevere un D CinemaScore. CORRELATI: Joker: Folie À Deux si connette al Joker di Heath Ledger? Joker: Folie A Deux: quando è ambientato? Spiegazione della ... (Leggi la notizia)