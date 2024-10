Jack Nicholson Shelley Duvall l' ascia le gemelle la stanza 237

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Quando una leggenda del cinema incontra il re dell’horror, da questa unione artistica non può che nascere Shining. Il capolavoro di Stanley Kubrick del 1980 è considerato da sempre tra i migliori film di genere, al secondo posto dopo L’esorcista in una accreditata classifica stilata dalla rivista londinese Time Out. Dal 7 al 9 Ottobre torna sul grande schermo in versione rimasterizzata, e fa ancora paura. (Iodonna.it)