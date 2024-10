Jack e Jill, Al Pacino ammette: "Ero rimasto senza soldi, ne avevo bisogno" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Pacino rimane una leggenda del cinema e generalmente sceglie ruoli coerenti con suo percorso, anche quando i film non funzionano. Eppure i suoi fan si sono sempre domandati: cosa c'entrava mai nella commedia demenziale Jack e Jill con Adam Sandler, il film più "premiato" ai Razzie Awards? In effetti niente. Comingsoon.it - Jack e Jill, Al Pacino ammette: "Ero rimasto senza soldi, ne avevo bisogno" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alrimane una leggenda del cinema e generalmente sceglie ruoli coerenti con suo percorso, anche quando i film non funzionano. Eppure i suoi fan si sono sempre domandati: cosa c'entrava mai nella commedia demenzialecon Adam Sandler, il film più "premiato" ai Razzie Awards? In effetti niente.

