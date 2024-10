Istat: su Pil siamo in fase stazionaria (Di lunedì 7 ottobre 2024) 19.41 "Per ora riguardo alla crescita del Pil siamo in una fase stazionaria,con tassi di crescita abbastanza contenuti". Così il direttore per la contabilità Istat Savio, in audizione al Parlamento."Si è spenta, dopo la crisi Covid, la spinta propulsiva. Dobbiamo attendere altre forze che incrementino la crescita". In base ai rinnovi contrattuali siglati ad agosto,si stima un aumento delle retribuzioni del 3%. Si fermerebbe a 0,1% nella Pubblica amministrazione. Cresce squilibrio tra le generazioni,impattando su politiche di protezione sociale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 19.41 "Per ora riguardo alla crescita del Pilin una,con tassi di crescita abbastanza contenuti". Così il direttore per la contabilitàSavio, in audizione al Parlamento."Si è spenta, dopo la crisi Covid, la spinta propulsiva. Dobbiamo attendere altre forze che incrementino la crescita". In base ai rinnovi contrattuali siglati ad agosto,si stima un aumento delle retribuzioni del 3%. Si fermerebbe a 0,1% nella Pubblica amministrazione. Cresce squilibrio tra le generazioni,impattando su politiche di protezione sociale.

