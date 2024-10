Israele | al via le cerimonie per il primo anniversario dell' attacco di Hamas del 7 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha dato il via alleper ildidel 72023, il giorno più letalea storia del Paese e causa scatenante’attuale guerra a Gaza. A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova, una folla ha dato il via allecon un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia) ora di iniziodel movimento islamista (Feedpress.me)