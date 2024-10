Ilgiorno.it - Incubo rapine ad Affori, raid con lo spray al peperoncino per collane e cellulari: due arrestati

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Due colpi in 24 ore. Stessa dinamica:alcontro le vittime e via cone borse. Mercoledì 2 ottobre, i carabinieri hanno fermato i presunti autori di dueandate in scena nel quartieretra lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre; i provvedimenti sono stati convalidati dal gip, che ha disposto per entrambi la misura cautelare del carcere. In manette un ventenne tunisino e un ventiduenne marocchino, irregolari in Italia e con precedenti di polizia. Iin strada Nel pomeriggio di lunedì, è finita nel mirino una turista inglese di 62 anni, bloccata in via Scarsellini, stordita con sostanza urticante e depredata di collana e braccialetto d'oro del valore complessivo di 700 euro, nonché della borsa e di 100 euro in contanti.