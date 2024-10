Incidente a Rivarossa | scooter finisce nel canale a bordo strada donna grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unaitaliana di 47 anni, residente a, è in condizioni critiche all'Cto di Torino dove è stata trasportata in elisoccorso dopo unavvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre 2024, sullaprovinciale in frazione Grangetto, non lontano dalla sua