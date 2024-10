Milanotoday.it - Inchiesta ultras, Pantaleo (commissione antimafia) si difende: "Da noi nessuna sottovalutazione"

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non ci sta, Rosario, a essere tacciato sui giornali (in verità dai pm dell''Doppia Curva': i giornali hanno solo riportato) che lain consiglio comunale, da lui presieduta, abbia "sottovalutato" la situazione della dirigenza dell'Inter, e in particolare la