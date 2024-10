Liberoquotidiano.it - "Il Suv speronava le auto": Crotone, cosa è successo poco prima dello sparo e del pestaggio del poliziotto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un banale incidente stradale si è trasformato in un violentissimo scontro con un morto per un colpo di pistola e un ferito grave: è accaduto nel primo pomeriggio a, dove un pizzaiolo di 44 anni, Francesco Chimirri, è stato ucciso in seguito a una colluttazione dallodi un37enne libero dal servizio che poi ha rischiato il linciaggio. L'agente, in borghese, stava percorrendo inuna strada dell'abitato di Isola Capo Rizzuto, centro a pochi chilometri da, quando ha notato la Dacia Duster su cui viaggiava Chimirri insieme a un'altra persona che urtava alcune vetture parcheggiate. La Duster non si è fermata e a quel punto l'agente con la sua Peugeot 208 ha iniziato a inseguirla fino alla periferia sud di. La corsa è terminata al quartiere Lampanaro, dove abitano i genitori di Chimirri.