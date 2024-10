Il prezzo del gas apre in calo ma resta sopra i 40 euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avvio in calo per il prezzo del gas che resta sopra i 40 euro al megawattora. L'attenzione degli operatori è rivolta agli sviluppi in Medio Oriente ed ai livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni cedono l'1,9% a 40,1 euro. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avvio inper ildel gas chei 40al megawattora. L'attenzione degli operatori è rivolta agli sviluppi in Medio Oriente ed ai livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni cedono l'1,9% a 40,1

