Il piromane di Fino Mornasco è un 21enne incensurato

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Due gli incendi ache avevano preoccupato i cittadini. Il primo lo scorso 12 dicembre quando nel pieno della notte in via XXV Aprile andava a fuoco un cassonetto della spazzatura. Il secondo il 12 aprile scorso quando in via Scalabrini, sempre a, venivano dati alle