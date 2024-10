Parmatoday.it - Il Parma riparte da 'zero'

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilda. Il numero perfetto se si guarda dalla visuale di Zion Suzuki.è il numero dei gol subiti nel derby. Per la prima volta in questa stagione (e dopo 17 gare consecutive in cui aveva subito almeno un gol in Serie A) la squadra di Fabio Pecchia è riuscita a tenere chiusa