Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE con intelligenza artificiale nei WINDTRE STORE

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Conle nuove tecnologie sono sempre più a portata di mano. Al via l’offerta associata alS24 FE, conAI e la funzione “Interprete” che rende la comunicazione più accessibile anche tra persone che non parlano la stessa lingua. La nuova campagna TV di, in onda dal 6 ottobre, invita le persone a recarsi nei, luogo centrale nella strategia di relazione con i clienti. Lo spot è un inno all’abilità tutta italiana di fornire spiegazioni e indicazioni attraverso la gestualità ma non sempre le mani possono dire tutto e l’interprete a volte è necessario. Da oggi disponibile sulS24 FE in tutti icon un’offerta molto vantaggiosa, che semplifica il modo di avere ilsmartphone.