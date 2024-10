I levrieri e il Gaci nella città della innamorati

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Siete pronti per venire a passeggiare con le vostre meravigliedell'Amore? Lo scopo è di far conoscere la loro storia, abusi e maltrattamenti che subiscono nei loro Paesi di origine. Si parte da Piazza Brà alle ore 14, percorreremo Via Mazzini, Corso Santa Anastasia, proseguiremo