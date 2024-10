Ilfattoquotidiano.it - I cadaveri di madre e figlio ritrovati nel giardino di casa a Oribetello (Grosseto)

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Idi due persone, che al momento sono identificato come quelli di una– una donna molto anziana – e del, sono statineldi unadi Orbetello (), a San Donato, in una zona isolata di campagna. A segnalare il ritrovamento sarebbe stato un passante che ha visto la donna a terra, a faccia in giù, nel vialetto di. Pensando a un malore avrebbe chiamato i soccorsi. L’uomo è stato invece ritrovato dentro un pozzo artesiano. Non è ancora chiaro cosa sia successo e gli accertamenti dei carabinieri sono in corso. Secondo le prime valutazioni, i decessi potrebbero risalire ad alcuni giorni fa ma lasi trova in aperta campagna, in un reticolo di strade vicinali che non sono granché frequentate. Tale ubicazione avrebbero favorito il ritardo nella scoperta dei corpi. Sul posto la Croce rossa e i vigili del fuoco.