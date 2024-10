Hanno pagato gente per accusarmi il caso don Barone finisce nuovamente a Le Iene

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildi Michele, l'ex prete di Casapesenna condannato in primo grado per maltrattamenti e lesioni nei confronti di una ragazzina di appena 14 anni, torna a Le, ormai in libertà, dice di aver cambiato vita e lancia accuse: "Quando uno arriva a dei vertici poi ti vogliono