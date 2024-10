Gme prezzo gas in Italia in rialzo a 4207 euro al MWh

Gme, prezzo gas in Italia in rialzo a 42,07 euro al MWh (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 7 ottobre è pari a 42,07 euro al MWh, in rialzo rispetto al 6 ottobre attestatosi a 40,67 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il valore dell'indice IGI (n Gas Index) per il 7 ottobre è pari a 42,07al MWh, inrispetto al 6 ottobre attestatosi a 40,67al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

