Ildifforme.it - Giuli, da scacchista a pedina?

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non si tratta solo di opposizione, di avversari, di limitazioni in senso lato, ma riuscirà Alessandroa fronteggiare, a proporre e a difendersi con le spalle coperte da alleati che non siano invisibili in una foresta che è vergine per questo Governo? L'articolo, da? proviene da Il Difforme.