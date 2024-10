Giorgione ora si fa sul serio | a Castelfranco Veneto c’è grande attesa per l’esordio in B1

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo e ultimo allenamento congiunto per le giocatrici dell’Azimutche prenderanno parte al campionato 2024-2025 di B1. Questa volta le ragazze guidate in panchina da coach Busato hanno giocato in casa e, come sabato scorso, hanno dimostrato di avere carattere. 2-2 il risultato finale